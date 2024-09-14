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Общество

В Пензе подобрали краску в тон фасадам для ликвидации наркорекламы

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В пятницу, 13 сентября, в Железнодорожном районе Пензы ликвидировали 140 надписей пронаркотического содержания. Участники рейда, вооружившись валиками и краской, скрыли рекламу запрещенных веществ.

Как сообщили в администрации Железнодорожного района, объявления исчезли с фасадов зданий на улицах Луначарского, Герцена, Дзержинского, Пролетарской, в Жемчужном проезде.

В Пензе подобрали краску в тон фасадам для ликвидации наркорекламы

На этот раз борцам с наркорекламой удалось подобрать краску в тон светлым поверхностям.

В Пензе подобрали краску в тон фасадам для ликвидации наркорекламы

Ранее использовался черный цвет, против чего протестовали многие пензенцы. В мэрии объяснили, что сквозь покрытие в цвет фасада контрастные надписи будут просвечивать.

В частности, 11 сентября в Заводском районе Пензы черным было закрашено 75 объявлений о сбыте наркотиков.

С 13 сентября в Пензенской области увеличились размеры штрафов за размещение объявлений и иных информационных материалов в местах, не предназначенных для этих целей. Теперь наказание для граждан составляет от 3 000 до 5 000 тысяч рублей, для должностных лиц - 10 000 до 30 000 рублей, для юридических лиц - от 50 000 до 100 000 рублей.

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Источник — фото администрации Железнодороного района Пензы
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