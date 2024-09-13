Сетевое издание|18+|Пятница|13 сен 2024|12:35
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Водосбор родника «Семь ключей» станет особо охраняемой территорией

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Специалисты обследовали в Шемышейском районе особо охраняемую природную территорию (ООПТ) - государственный памятник природы областного значения «Родник «Семь ключей» и прилегающий лесной массив в Узинско-Чинтдясском участковом лесничестве.

Исследование показало, что необходимо расширить ООПТ за счет смежных земель лесного фонда, где сконцентрированы мeста обитания редких видов животного и растительного мира, a также включить в состав ООПТ всю водосборную площадь родника.

Об этом на сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в пятницу, 13 сентября, доложил министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Ришат Алтынбаев.

В итоге депутаты приняли проект закона, предложенный главой минлесхоза.

Присвоение статуса памятника природы регионального значения всему водосбору Семиключья обеспечит охрану мест обитания 13 краснокнижных видов растений и животных.

Об увеличении площади памятника природы стало известно в начале 2024 года. Тогда в региональном минлесхозе напомнили, что на особо охраняемой природной территории, организованной в 2000 году, произрастают 56 видов грибов, 7 видов мхов и 94 вида сосудистых растений. Некоторые занесены в Красные книги России и Пензенской области.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного минлесхоза
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте