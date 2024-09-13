Водосбор родника «Семь ключей» станет особо охраняемой территорией

13.09.2024 | 11:38

Специалисты обследовали в Шемышейском районе особо охраняемую природную территорию (ООПТ) - государственный памятник природы областного значения «Родник «Семь ключей» и прилегающий лесной массив в Узинско-Чинтдясском участковом лесничестве.

Исследование показало, что необходимо расширить ООПТ за счет смежных земель лесного фонда, где сконцентрированы мeста обитания редких видов животного и растительного мира, a также включить в состав ООПТ всю водосборную площадь родника.

Об этом на сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в пятницу, 13 сентября, доложил министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Ришат Алтынбаев.

В итоге депутаты приняли проект закона, предложенный главой минлесхоза.

Присвоение статуса памятника природы регионального значения всему водосбору Семиключья обеспечит охрану мест обитания 13 краснокнижных видов растений и животных.

Об увеличении площади памятника природы стало известно в начале 2024 года. Тогда в региональном минлесхозе напомнили, что на особо охраняемой природной территории, организованной в 2000 году, произрастают 56 видов грибов, 7 видов мхов и 94 вида сосудистых растений. Некоторые занесены в Красные книги России и Пензенской области.