РПН: Микроклимат в общественном транспорте должен быть комфортным

12.09.2024 | 08:36

Роспотребнадзор разработал проект изменений санитарно-эпидемиологических требований к городскому транспорту.

Документ устанавливает дополнительные требования к микроклимату в городском общественном транспорте, на автовокзалах и автостанциях. С ним ознакомилась «Парламентская газета».

Планируется, что к марту 2025 года все выпускаемые транспортные средства, перевозящие более 22 пассажиров, будут оснащены кондиционерами и рециркуляторами. Причем последние должны убивать не менее 95% патогенов.

Чистить и дезинфицировать систему вентиляции и кондиционирования полагается не реже раза в год. Обеззараживание внутренних поверхностей кабины и салона в штатном режиме необходимо будет проводить раз в неделю, в режиме повышенной готовности - раз в день, а в сезон высокой заболеваемости - утром и вечером.

Новые санитарные правила регламентируют и температурный режим. В кабине водителя и салоне в теплое время года не может быть выше +25 градусов, в холодное - быть ниже +14. Допустимые показатели влажности - 15-60 процентов осенью и зимой, 30-60 - весной и летом.

Установлен и предельный уровень шума: в электробусах это 65 децибел, троллейбусах и кабине трамвая - 77, салоне трамвая - до 80.

Глава Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев отметил, что эти правила будут касаться только нового пассажирского транспорта. А тот, который выходит на линии сейчас, будет работать без кондиционеров до списания.

Минувшим летом жители Пензы массово жаловались на невыносимую духоту в общественном транспорте и недействующие кондиционеры в новых троллейбусах. Для многих поездки стали тяжелым испытанием. В троллейбусе № 105 из-за жары подросток даже потерял сознание.

Оказалось, что в некоторых новых троллейбусах система кондиционирования неисправна. Ее пришлось ремонтировать в 32 машинах.

Кроме того, хотя при закупке троллейбусов в контракте стоял пункт об установке системы кондиционирования в салонах, но в договорах с перевозчиком требования о включении кондиционеров при работе на линии не было.

Кроме того, в автобусах 130-го маршрута в жару работали печки. В ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» заверили, что отопительные приборы находятся в отключенном состоянии. Тем не менее пассажиры предположили, что отопление в салонах старых автобусов связано с системой охлаждения двигателя, поэтому водителям и приходилось включать печки.