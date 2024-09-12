На ул. Коммунистической отделение Соцфонда работает 6 дней в неделю

С 1 сентября график обслуживания в клиентской службе отделения Соцфонда в Пензе на Коммунистической, 34, изменился. Теперь туда можно обращаться 6 дней в неделю.
С понедельника по пятницу пензенцам предоставляют услуги с 8:00 до 18:00.
В субботу их можно получить с 8:00 до 15:00 исключительно в цифровой зоне, где установлены гостевые компьютеры.
«Помощь в получении электронных услуг и консультационную поддержку гражданам окажут специалисты отделения», - уточнили в Соцфонде.
Телефон единого контакт-центра - 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).
В Соцфонде также указали, что пиковая посещаемость клиентских служб отмечается с 10 до 15 часов, а из дней недели самым загруженным является понедельник.