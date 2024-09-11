В Пензе пожарные соберутся у гипермаркета на проспекте Строителей

11.09.2024 | 18:31

В четверг, 12 сентября, в Пензе пройдут пожарно-тактические учения на проспекте Строителей. Местом тренировки станет гипермаркет «Лента».

Мероприятие начнется в 9:00. В региональном ГУ МЧС России попросили жителей областного центра сохранять спокойствие, не паниковать при виде пожарных машин у здания.

Спасатели регулярно проводят учения. Так, в Пензе последние состоялись 30 августа. Навыки сотрудники МЧС отрабатывали в магазине строительных и хозяйственных товаров «Лемана ПРО» (бывший «Леруа Мерлен») на проспекте Строителей, 1л.

31 июля пожарно-тактические учения провели в торговом центре «Сан и Март».

17 июля горожан встревожил столб дыма вблизи завода «Тяжпромарматура». Люди испугались, что горит предприятие. Как оказалось, на площадке по разбору металлолома на улице Кирпичной профессионалы отрабатывали тушение железнодорожных составов с применением открытого огня.