В Пензе закрыли для движения участок проспекта Строителей

В Пензе частично перекрыли участок проспекта Строителей в районе дома № 48, рядом с пересечением с улицей Тернопольской.
Проезд запрещен до полуночи 13 сентября.
«Ограничение введено в связи с выполнением земляных работ для аварийного ремонта теплотрассы», - уточнили в пресс-службе мэрии.
Вечером в воскресенье, 8 сентября, пензенские водители сообщили в соцсетях о том, что участок дороги на проспекте Строителей закрыт. Автомобилисты выразили опасения, что будут пробки.
«Неделю там была перегорожена одна полоса, сейчас раскопали на две и бросили», - прокомментировал горожанин.
Фото 1 vk.com/sova_penza.