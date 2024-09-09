В Пензе закрыли для движения участок проспекта Строителей

09.09.2024 | 12:09

В Пензе частично перекрыли участок проспекта Строителей в районе дома № 48, рядом с пересечением с улицей Тернопольской.

Проезд запрещен до полуночи 13 сентября.

«Ограничение введено в связи с выполнением земляных работ для аварийного ремонта теплотрассы», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Вечером в воскресенье, 8 сентября, пензенские водители сообщили в соцсетях о том, что участок дороги на проспекте Строителей закрыт. Автомобилисты выразили опасения, что будут пробки.

«Неделю там была перегорожена одна полоса, сейчас раскопали на две и бросили», - прокомментировал горожанин.

Фото 1 vk.com/sova_penza.