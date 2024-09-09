Половина россиян готова передать ИИ контроль спонтанных покупок

09.09.2024 | 15:58

Почти половина россиян (48%) готова передать технологиям искусственного интеллекта (ИИ) контроль спонтанных покупок, показал опрос, проведенный ВТБ. 44% россиян готовы делегировать ИИ контроль за финансами детей. Об этом рассказал заместитель президента - председателя правления ВТБ Вадим Кулик на технологическом форуме Kazan Digital Week.

Безоговорочно доверять ИИ контроль спонтанных покупок готовы 13% респондентов. Они могут позволить сервисам, использующим технологии искусственного интеллекта, анализировать свой образ жизни, данные о местоположении, уровне доходов и общем характере трат. Если ИИ-алгоритмы сочтут, что та или иная покупка носит спонтанный характер, а выбранный товар или услуга не являются предметом первой необходимости, то платежный сервис может заблокировать эту транзакцию.

Однако более массово выбирали сценарий, когда при анализе данных сервис будет рекомендовать пользователю отказаться от покупки, но не блокировать транзакцию. Этот вариант предпочли 35% опрошенных россиян. Также более трети (40%) сообщили, что хотели бы контролировать свои расходы самостоятельно.

На вопрос, готовы ли респонденты передать технологиям ИИ контроль за финансами детей, 33% ответили утвердительно, при условии что будут уверены в безопасности этих сервисов. 11% безоговорочно доверили бы таким программам контроль за финансами детей.

«Технологии искусственного интеллекта и анализа данных проникают в большинство сфер нашей жизни. В финансовой сфере эти решения еще долго будут играть одну из ведущих ролей в развитии сервисов. Дальнейшее развитие этих технологий во многом будет зависеть от возможностей безопасного объединения и анализа данных из различных источников: информационных систем и сервисов, массивов данных крупных компаний», - отметил Вадим Кулик.

Исследование проводилось среди 1,5 тыс. респондентов старше 18 лет, проживающих в городах с населением свыше 100 тыс. человек.