Новая школа № 25 в Пензе будет гораздо меньше, чем снесенная

08.09.2024 | 13:41

Жители Пензы опасаются, что на месте снесенной школы № 25 не построят новое учебное заведение, поскольку площадь для возведения не соответствует необходимым стандартам. Горожан успокоили в министерстве образования региона: объект будет.

«За год не могли убрать мусор после сноса. Люди покупали квартиры, чтобы рядом была школа, садик, а теперь около снесенного здания остановка и мусорка, которую никто не убирает. Грустно. Где школа?» - поинтересовалась пензячка Алла Д. на странице губернатора в соцсети «Одноклассники».

«Прошел слух, что на этом месте строить школу не будут, т. к. площадь для постройки не соответствует стандартам. Правда ли это?» - спросила другая жительница областного центра с ником Риша.

Представитель регионального минобра заверил женщин, что работа идет.

«Предложение по строительству нового здания школы на 250 мест по адресу: г. Пенза, ул. Калинина, 99Б, направлено в Совет Федерации Федерального Собрания РФ для включения в постановление «О государственной поддержке социально-экономического развития Пензенской области», - написал он.

Пензячек удивило количество мест, на которое рассчитано будущее образовательное учреждение.

«Это что за школа на 250 мест? А остальным детям куда? Столько новых домов», - возмутилась Алла.

Представитель минобра объяснил решение.

«Земельный участок бывшей школы № 25 - 1,4 га. Согласно действующему своду правил по планировке и застройке городских и сельских поселений, земельный участок для общеобразовательной организации рассчитывается на 1 место - 55 кв. м. То есть участок в 1,4 га позволит, с учетом инсоляции по сторонам света и исполнения требований правил пожарной безопасности в части нормативных проездов вокруг здания, разместить объект на 250 мест», - сообщил он.

Снесенная школа № 25 была рассчитана на 625 мест. Ее построили в 1953 году. В августе 2022-го стало известно, что в стенах появились трещины шириной 5-10 мм. Зимой и весной 2023-го в состоянии кровли и несущих конструкций выявились недостатки, была назначена экспертиза. 31 мая школу лишили ликвидировать. Демонтаж начался в ноябре.

Бывших учеников распределили в другие образовательные учреждения. Горожанам пообещали построить на месте снесенной школы другую.