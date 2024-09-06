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Общество

Зареченец получит от управляющей компании 250 000 за сломанную ногу

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Житель закрытого города подал иск к управляющей компании ООО «Ремстройсервис», отвечающей за состояние двора. Чем закончилось дело, рассказали в пресс-службе Зареченского городского суда.

Мартовским утром мужчина вышел из подъезда, спустился по ступенькам на тротуар, сделал шаг, поскользнулся и упал.

К нему приехала бригада скорой помощи. Пострадавшего экстренно госпитализировали в травматологическое отделение, сломанную ногу прооперировали, лодыжку зафиксировали спицами, пластиной и винтами. После их удаления зареченец несколько месяцев передвигался с помощью костылей. После 2 операций он 4 месяца находился на больничном.

Зареченец просил взыскать с управляющей организации, в которую включил утраченный заработок, расходы на лекарства, а также 450 000 рублей в качестве компенсации морального вреда и штраф в размере 50% присужденной судом суммы.

Коммунальщики не стали дожидаться судебного заседания и убедили пострадавшего мужчину заключить мировое соглашение, по которому ООО «Ремстройсервис» обязалось выплатить горожанину 250 000 рублей.

От истца и представителя ответчика в поступило письменное ходатайство о прекращении производства по делу.

В судебном заседании, проведенном по просьбе сторон в их отсутствие, суд проанализировал условия мирового соглашения и вынес определение о его утверждении.

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Источник — фото pixabay.com
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