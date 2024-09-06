В Пензенской области в ДТП попали 129 водителей мототранспорта

06.09.2024 | 18:29

В Пензенском регионе зарегистрировано 129 ДТП с участием мототранспорта, где 13 человек погибли, а 142 получили травмы. Об этом рассказали в областной Госавтоинспекции.

88 аварий случились по вине самих водителей двухколесного транспорта. Трагедии на дорогах унесли 8 жизней, 96 человек получили ранения.

«Основными причинами происшествий с участием водителей мототранспорта остаются превышение скорости, нарушение правил перестроения, очередности проезда перекрестков и несоблюдение дистанции», - сообщил начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по г. Пензе Роман Аллакин.

Также нередко за руль садятся люди, не имеющие прав, в том числе подростки.

«За управление мототранспортом без водительского удостоверения (в том числе без водительского удостоверения требуемой категории) предусмотрен административный штраф в размере от 5 000 до 15 000 рублей с помещением транспортного средства на специализированную стоянку. Водителю за передачу управления мототранспортом лицу, заведомо не имеющему права управления, предусмотрен штраф в размере 30 000 рублей», - напомнил Роман Аллакин.