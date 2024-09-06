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Общество

В Пензенской области в ДТП попали 129 водителей мототранспорта

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В Пензенском регионе зарегистрировано 129 ДТП с участием мототранспорта, где 13 человек погибли, а 142 получили травмы. Об этом рассказали в областной Госавтоинспекции.

В Пензенской области в ДТП попали 129 водителей мототранспорта

88 аварий случились по вине самих водителей двухколесного транспорта. Трагедии на дорогах унесли 8 жизней, 96 человек получили ранения.

«Основными причинами происшествий с участием водителей мототранспорта остаются превышение скорости, нарушение правил перестроения, очередности проезда перекрестков и несоблюдение дистанции», - сообщил начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по г. Пензе Роман Аллакин.

В Пензенской области в ДТП попали 129 водителей мототранспорта

Также нередко за руль садятся люди, не имеющие прав, в том числе подростки.

В Пензенской области в ДТП попали 129 водителей мототранспорта

«За управление мототранспортом без водительского удостоверения (в том числе без водительского удостоверения требуемой категории) предусмотрен административный штраф в размере от 5 000 до 15 000 рублей с помещением транспортного средства на специализированную стоянку. Водителю за передачу управления мототранспортом лицу, заведомо не имеющему права управления, предусмотрен штраф в размере 30 000 рублей», - напомнил Роман Аллакин.

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Источник — видео и фото областного ГАИ
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