В Пензе проверили права заключенных на участие в выборах

06.09.2024 | 20:57

В Пензе заключенные, находящиеся в СИЗО и помещении, функционирующем в режиме следственного изолятора (ПФРСИ) при колонии № 4, смогли принять участие в выборах депутатов.

В учреждение приехала проверка. За тем, как соблюдаются права людей, следили сотрудники прокуратуры и УФСИН. Также они осмотрели помещения для голосования, отметили наличие камер и средств пожаротушения.

«Дана оценка соблюдения порядка избирательного процесса», - рассказали в областной прокуратуре.

Всего в СИЗО проголосовали 89 заключенных, а в ПФРСИ - 16.

Нарушений выявлено не было, жалоб не поступало.