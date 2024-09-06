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Общество

В Пензе открыли мемориальные доски двум погибшим бойцам СВО

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В пензенской школе № 57 имени В. Х. Хохрякова открыли 3 мемориальные доски участникам боевых действий, когда-то учившимся в этом образовательном учреждении.

2 из них посвящены бойцам специальной военной операции - 28-летнему Сергею Зубкову, погибшему 12 марта 2023 года, и 24-летнему Никите Соседко, чья жизнь прервалась 27 мая 2024-го.

«Сергей Зубков в 2014-2015 годах проходил военную службу на морском флоте. С января 2023 года Сергей - участник специальной военной операции, пошел служить добровольцем, имел воинское звание ефрейтора, воевал в пехотных войсках. Указом Президента РФ награжден орденом Мужества.

В Пензе открыли мемориальные доски двум погибшим бойцам СВО

Никита Соседко после школы поступил в Военную академию связи им. С. М. Буденного в Санкт-Петербурге. После учебы по распределению был направлен для прохождения службы начальником связи - командиром взвода связи мотострелкового батальона в поселке Солоти Белгородской области. С марта 2023 года служил командиром взвода связи в Луганской Народной Республике. За отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отечества, награжден медалью Жукова, медалью «Участник специальной военной операции» и орденом Мужества», - рассказали в городском управлении образования.

В Пензе открыли мемориальные доски двум погибшим бойцам СВО

Третья доска посвящена 18-летнему Игорю Дергачу, погибшему в Афганистане 27 июня 1985 года.

«Игорь Дергач был призван в Вооруженные силы СССР 28 октября 1984 года, служил в ВДВ. В бою всегда проявлял стойкость и мужество, поддерживал своих боевых товарищей. Указом Президиума Верховного совета СССР Игорь Дергач награжден орденом Красной Звезды», - добавили в управлении.

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Источник — фото управления образования г. Пензы
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