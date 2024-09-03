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Общество

Выплаты погибшим в командировках в новые регионы расширили на ИП

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В понедельник, 2 сентября, Президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым выплаты в случае гибели при ранении будут распространяться на сотрудников индивидуальных предпринимателей (ИП), командированных в новые регионы России.

Документ опубликован на портале правовой информации.

В случае гибели или ранения командированного, который является работником ИП, его семья получит выплаты соответственно в размере 5 млн и 3 млн рублей.

Кроме того, такие выплаты положены, если командированный не только занимался фортификационным оборудованием рубежей и позиций на этих территориях, но и перевозил пассажиров и грузы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Нововведения также коснутся граждан, которые на основании договора с органами и учреждениями прибыли для участия в обеспечении жизнедеятельности местного населения, восстановлении объектов инфраструктуры и фортификационном оборудовании рубежей и позиций.

Указ о дополнительных социальных гарантиях лицам, командированным в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, был подписан в первоначальном варианте в конце декабря 2022 года.

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