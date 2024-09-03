В Дальнем Арбекове на время изменят схему движения

03.09.2024 | 17:33

В Дальнем Арбекове на время изменят схему организации движения. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Речь идет об участке дороги в 6-м проезде Пестеля, в районе дома № 42 на улице Рахманинова.

«Он будет перекрыт для проезда с 8:00 4 сентября до 00:00 10 сентября», - говорится в объявлении.

Ограничение связано с выполнением земляных работ для ремонта теплотрассы ресурсоснабжающей организацией.

«Рекомендуем автолюбителям заранее ознакомиться со схемой организации движения», - обратились к населению в пресс-службе мэрии.