Назван новый срок открытия ул. Карла Маркса в районе Московской

03.09.2024 | 10:18

В Пензе участок улицы Карла Маркса в районе Московской остается закрытым для движения транспорта. Там продолжается ремонт теплосетей.

Работы начались 19 августа. Проезжую часть перегородили, и до сих пор водители, поднимающиеся по Карла Маркса от Кирова или, напротив, спускающиеся от Володарского, вынуждены разворачиваться, не доезжая до пересечения с Московской.

Назывались две даты окончания ремонта: 25 и 31 августа. Однако, как сообщили читатели сетевого издания «ПензаИнформ», участок все еще недоступен для транспорта.

Во вторник, 3 сентября, работы активно ведутся. Огромный котлован пока не засыпают.

В ресурсоснабжающей организации назвали новый срок завершения ремонта - 6 сентября.