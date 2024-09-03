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Общество

Назван новый срок открытия ул. Карла Маркса в районе Московской

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В Пензе участок улицы Карла Маркса в районе Московской остается закрытым для движения транспорта. Там продолжается ремонт теплосетей.

Работы начались 19 августа. Проезжую часть перегородили, и до сих пор водители, поднимающиеся по Карла Маркса от Кирова или, напротив, спускающиеся от Володарского, вынуждены разворачиваться, не доезжая до пересечения с Московской.

Назывались две даты окончания ремонта: 25 и 31 августа. Однако, как сообщили читатели сетевого издания «ПензаИнформ», участок все еще недоступен для транспорта.

Назван новый срок открытия ул. Карла Маркса в районе Московской

Во вторник, 3 сентября, работы активно ведутся. Огромный котлован пока не засыпают.

Назван новый срок открытия ул. Карла Маркса в районе Московской

В ресурсоснабжающей организации назвали новый срок завершения ремонта - 6 сентября.

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