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Общество

Стало известно, какая погода ждет пензенцев в первой половине сентября

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Первая декада сентября в Пензенской области будет солнечной и сухой. Дожди ожидаются только после 16-17-го числа.

О погоде в первый осенний месяц в интервью «Первому каналу» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в начале сентября на всей европейской части страны, в том числе в Пензенской области, будет господствовать мощный антициклон.

Именно он принесет комфортное тепло. Температура будет колебаться от +26…+28 до +20…+22 градусов. Все из-за перемещающихся потоков воздуха.

«Ночью будет уже +6…+8», - отметил Вильфанд.

Согласно выводам синоптиков, температура в сентябре в Пензенской области ожидается в пределах нормы.

Кроме того, Вильфанд подчеркнул, что солнечными осенними днями будет полезно воспользоваться и детям, и взрослым.

«Ультрафиолет сейчас не превышает две условные единицы. Это значит, что этот ультрафиолет очень полезный, он формирует витамин D в организме и способствует развитию костной системы. Поэтому детей нужно сейчас на солнце, оно благосклонно к человеку, а не агрессивно», - пояснил Роман Вильфанд.

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