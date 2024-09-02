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Общество

Ограждение у гимназии на ул. Попова могут восстановить в 2025 году

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В Управлении ЖКХ Пензы отреагировали на обращение горожанки, которая пожаловалась на отсутствие ограждения на тротуаре рядом с гимназией № 53 на улице Попова.

«Складывается любопытная картина. Рядом с 22-м домом ограждение есть, а дальше - только остатки спиленных столбов. И так - до самого конца улицы. Почему такая избирательность? Ведь ограждение на тротуаре ставили примерно в одно время. Почему часть сохранилась, а часть канула в Лету?» - задала вопрос пензячка.

По ее мнению, забор у тротуара нужен именно в районе гимназии, поскольку дети часто нарушают правила и переходят улицу в неположенном месте, игнорируя оборудованную зебру.

Представитель управления ЖКХ объяснил женщине, что преграду демонтировали «в связи с высокой степенью износа».

«В 2025 году будет рассмотрена возможность установки нового ограждения на указанном участке», - добавил он.

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