Ограждение у гимназии на ул. Попова могут восстановить в 2025 году

02.09.2024 | 08:45

В Управлении ЖКХ Пензы отреагировали на обращение горожанки, которая пожаловалась на отсутствие ограждения на тротуаре рядом с гимназией № 53 на улице Попова.

«Складывается любопытная картина. Рядом с 22-м домом ограждение есть, а дальше - только остатки спиленных столбов. И так - до самого конца улицы. Почему такая избирательность? Ведь ограждение на тротуаре ставили примерно в одно время. Почему часть сохранилась, а часть канула в Лету?» - задала вопрос пензячка.

По ее мнению, забор у тротуара нужен именно в районе гимназии, поскольку дети часто нарушают правила и переходят улицу в неположенном месте, игнорируя оборудованную зебру.

Представитель управления ЖКХ объяснил женщине, что преграду демонтировали «в связи с высокой степенью износа».

«В 2025 году будет рассмотрена возможность установки нового ограждения на указанном участке», - добавил он.