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Общество

Перечислены продукты, провоцирующие головную боль

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Некоторые продукты способствуют появлению мигрени. В их числе не только алкоголь, но также шоколад и сыр.

Как рассказал в беседе с РИА Новости профессор кафедры терапии с курсом фармакологии и фармации университета РОСБИОТЕХ Владимир Попов, людям, склонным к мигрени, нужно отказаться от выдержанных сортов сыра, включая чеддер, а также сыров с плесенью.

Также нужно исключить из рациона продукты, содержащие глутамат натрия и искусственные подсластители. Это добавки, которые часто можно найти в колбасе, фастфуде, других обработанных пищевых продуктов.

«Для людей, страдающих мигренью, полезны омега-3 жирные кислоты. Они содержатся в жирной рыбе: лососе, скумбрии, тунце, сардине. Обязательно нужно есть зеленые овощи, такие как шпинат, капуста, брокколи и брюссельская капуста», - отметил специалист.

Ранее врач-эндокринолог раскрыла способы ослабить тягу к печенью и конфетам. Она посоветовала перекусывать фруктами, а также питаться овощами разных цветов, чтобы восполнить потребность в различных микроэлементах.

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