Педиатры посоветовали, как после лета вернуть ребенка к режиму сна

31.08.2024 | 12:48

В преддверии нового учебного года врачи Городской детской поликлиники Пензы дали родителям рекомендации, как после каникул вернуть ребенка к режиму здорового сна. Информация размещена на сайте областного минздрава.

«Избыточное количество сна, как и его дефицит, способно нарушить течение естественных биоритмов и привести к снижению иммунитета. Недосыпание и длительный сон делают из ребенка вялого и ленивого «нехочуху». Ранний подъем после позднего засыпания формирует привычку отсыпаться по выходным дням, что вредит здоровью жизненно важных систем организма» - рассказала врач-невролог детской поликлиники № 8 Юлия Шпадырева.

По ее словам, 80% гормонов роста у детей вырабатываются в первые 2 часа сна. Во время ночного отдыха мозг вырабатывает вещества, положительно воздействующие на мыслительные функции, настроение и аппетит. С 22:00 до 1:00 продуцируется мелатонин, отвечающий за нормальное пищеварение, обновление клеток и внешний вид.

Юлия Шпадырева указала, что дошкольникам нужно спать около 12 часов, днем перерыв на сон обязателен, младшеклассникам - 10-10,5 часа, старшеклассникам - 9-9,5 часа.

На каникулах у многих детей подъем поздний. Чтобы приучить их просыпаться раньше, следует сдвигать время отхода ко сну и пробуждения - понемногу, на 10-15 минут. Чем старше ребенок, тем больше ему требуется времени для перестройки своих биоритмов.

В свою очередь врач-педиатр детской поликлиники № 4 Надежда Миронова посоветовала соблюдать несколько правил.

И в будни, и в выходные ребенок должен ложиться спать в одно и то же время, не позднее 22:00. После 19:00 шумные игры исключаются. За 3-4 часа до сна завершается физическая активность, за 1-2 часа следует отказаться от просмотра телевизора и гаджетов. Важно засыпать в полной темноте и в хорошо проветренной комнате.

Утром не стоит входить к ребенку и включать громкую музыку или телевизор, не нужно торопить его вставать. Взбодриться с утра помогут зарядка, душ, вкусный завтрак. Школьная одежда и рюкзак приводятся в готовность накануне вечером.

Если ребенок не может долго уснуть, храпит, просыпается среди ночи, пугается, ходит или разговаривает во сне, жалуется на недомогание, следует проконсультироваться с детскими врачами. Возможно, ребенок нуждается в корректировке сна и образа жизни.