Сетевое издание|18+|Суббота|31 авг 2024|14:17
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+24oC
+25oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Педиатры посоветовали, как после лета вернуть ребенка к режиму сна

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В преддверии нового учебного года врачи Городской детской поликлиники Пензы дали родителям рекомендации, как после каникул вернуть ребенка к режиму здорового сна. Информация размещена на сайте областного минздрава.

«Избыточное количество сна, как и его дефицит, способно нарушить течение естественных биоритмов и привести к снижению иммунитета. Недосыпание и длительный сон делают из ребенка вялого и ленивого «нехочуху». Ранний подъем после позднего засыпания формирует привычку отсыпаться по выходным дням, что вредит здоровью жизненно важных систем организма» - рассказала врач-невролог детской поликлиники № 8 Юлия Шпадырева.

По ее словам, 80% гормонов роста у детей вырабатываются в первые 2 часа сна. Во время ночного отдыха мозг вырабатывает вещества, положительно воздействующие на мыслительные функции, настроение и аппетит. С 22:00 до 1:00 продуцируется мелатонин, отвечающий за нормальное пищеварение, обновление клеток и внешний вид.

Юлия Шпадырева указала, что дошкольникам нужно спать около 12 часов, днем перерыв на сон обязателен, младшеклассникам - 10-10,5 часа, старшеклассникам - 9-9,5 часа.

На каникулах у многих детей подъем поздний. Чтобы приучить их просыпаться раньше, следует сдвигать время отхода ко сну и пробуждения - понемногу, на 10-15 минут. Чем старше ребенок, тем больше ему требуется времени для перестройки своих биоритмов.

В свою очередь врач-педиатр детской поликлиники № 4 Надежда Миронова посоветовала соблюдать несколько правил.

И в будни, и в выходные ребенок должен ложиться спать в одно и то же время, не позднее 22:00. После 19:00 шумные игры исключаются. За 3-4 часа до сна завершается физическая активность, за 1-2 часа следует отказаться от просмотра телевизора и гаджетов. Важно засыпать в полной темноте и в хорошо проветренной комнате.

Утром не стоит входить к ребенку и включать громкую музыку или телевизор, не нужно торопить его вставать. Взбодриться с утра помогут зарядка, душ, вкусный завтрак. Школьная одежда и рюкзак приводятся в готовность накануне вечером.

Если ребенок не может долго уснуть, храпит, просыпается среди ночи, пугается, ходит или разговаривает во сне, жалуется на недомогание, следует проконсультироваться с детскими врачами. Возможно, ребенок нуждается в корректировке сна и образа жизни.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pxhere.com
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте