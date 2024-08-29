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Общество

В Пензе заявили о готовности 91% жилых домов к отопительному сезону

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В четверг, 29 августа, в администрации Пензы обсудили предстоящий отопительный сезон. На данный момент к пуску ресурса жилой фонд города готов более чем на 91%.

Учебные заведения, детские сады, объекты спорта - на 100%, организации сферы культуры - на 98%, учреждения социального управления - на 96%.

Подготовка города к отопительному сезону продолжается. Гидравлические испытания прошли на 651 км тепловых сетей. Проведены все необходимые проверки и работы на 71% общего числа источников теплоснабжения, в 90% ЦТП, а также на всех насосных станциях.

«Сотрудники ресурсоснабжающих организаций проводят завершающие мероприятия по капитальному ремонту магистральных и квартальных трубопроводов, ремонту участков тепловых сетей с высокой степенью износа, а также гидравлические испытания сетей», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Ресурсникам и управляющим компаниям рекомендовали ответственно подойти к выдаче и получению документации по готовности жилых домов к отопительному сезону.

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