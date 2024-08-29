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Общество

Сельчанин отдал 1 млн руб. ради квартиры в Саратовской области

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В Каменском районе 34-летний местный житель задолжал банку более 1 млн рублей. Мужчина вернул деньги только после того, как появился риск лишиться собственности в Саратовской области.

Сельчанин долго игнорировал обязанности по выплате долго, скрывался от судебных приставов. Им пришлось принимать более серьезные меры.

«В ходе разыскных мероприятий сотрудник службы установил, что во владении у 34-летнего должника имеется квартира, расположенная в Саратовской области, и незамедлительно вынес запрет на проведение регистрационных действий в отношении его имущества», - сообщили в пресс-службе УФССП по Пензенской области.

Должник узнал о проблеме и тут же связался с приставами. Ему все объяснили и вручили копии процессуальных документов.

«Поняв безуспешность своих попыток скрыться и осознав, что может лишиться квартиры, мужчина полностью погасил задолженность», - добавили приставы.

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