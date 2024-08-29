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Общество

Пензенские матери столкнулись с отказом при зачислении детей в школу

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Уполномоченная по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова решила проблемы двух многодетных матерей, детей которых отказались зачислять в школу.

Одна из женщин, мать четверых (двое из ребят - школьники), ожидающая пятого малыша, переехала из Пензы в районный центр. Администрация местной школы отказалась принимать ее ребенка, мотивировав это тем, что все классы наполнены.

«При разговоре с руководством школы пришлось напомнить Указ Президента № 63 от 23.01.24 г. и внесенные изменения в федеральный Закон «Об образовании» о преимущественном зачислении детей из многодетной семьи в классы начального и в группы дошкольного образования. В итоге вопрос решился положительно в интересах детей», - рассказала Елена Столярова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Другая женщина, мать шестерых детей (трое из них школьники), хотела перевести одного из ребят в то образовательное учреждение, куда зачислили младшего. Администрация согласилась принять ученика только после разговора с детским омбудсменом.

«Понимаю ответственное отношение руководителей образовательных организаций к исполнению санитарно-эпидемиологических требований по наполнению класса, жизненные обстоятельства заставляют их находить нестандартные решения в интересах семьи и детей. Огромная им благодарность за это!» - отметила Столярова.

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