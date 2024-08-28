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Общество

Ребенка с тяжелым пороком сердца по воздуху доставили в Саратов

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Двухнедельную девочку с тяжелым пороком сердца доставили из Пензы в Саратов. Для транспортировки маленькой пациентки использовали санавиацию.

По информации ГБУЗ «Саратовская областная детская клиническая больница», вылет состоялся в среду, 28 августа.

«Доставлен малыш с диагнозом «перерыв дуги аорты, тип А, дефект межжелудочковой перегородки, множественные дефекты межпредсердной перегородки, открытый артериальный проток, двустворчатое строение аортального клапана». Кроме того, у девочки были диагностированы тромбы в области верхней полой вены и межпредсердной перегородки, дуктус-зависимая системная циркуляция, атрезия пищевода с нижним трахеопищеводным свищом», - перечислили медики.

Ребенка с тяжелым пороком сердца по воздуху доставили в Саратов

Ребенка прооперировали. Дальнейшую реабилитацию пациентка будет проходить в стационаре саратовской больницы.

9 июля бортом санавиации в Пензу из Саратова доставили месячного малыша с врожденным пороком сердца. В кардиохирургическом центре ему провели оперативную коррекцию.

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Источник — фото ГБУЗ «Саратовская областная детская клиническая больница»
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