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Общество

На котлован для моста в Кузнецке ушло более 600 тонн щебня

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Глава Кузнецка Сергей Златогорский рассказал, что сделано в рамках подготовки к строительству моста в Западный микрорайон и как территория выглядит на вечер вторника, 27 августа.

Он показал своим подписчикам в соцсетях котлован водопропускной системы.

«Уложено и укатано более 600 тонн щебня, сделана песчаная подушка. Завтра начнутся работы по укладке первого бетона», - пояснил Златогорский.

Старый мост в Западный микрорайон обрушился 14 апреля, затем несколько месяцев город ожидал одобрения экспертов на возведение нового объекта. К активной фазе работ приступили только в августе.

Ранее Сергей Златогорский отмечал, что обустройство котлована - самый сложный этап: обнаружились четыре родника, вода из которых поступала в котлован, а для успешного возведения конструкции его дно должно быть сухим.

По словам главы города, после завершения этого трудоемкого этапа специалисты выполнят весь оставшийся комплекс работ приблизительно за два месяца.

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Источник — фото из канала Сергея Златогорского
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