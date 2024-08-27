С 1 сентября одну категорию «зайцев» запретят высаживать из транспорта

27.08.2024 | 11:15

С 1 сентября в силу вступит закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта инвалидов I группы.

Штрафы за нарушение для водителей составят 5 000 руб., для должностного лица - от 20 000 до 30 000 руб.

«Вступающий закон направлен на защиту инвалидов первой группы от последствий остаться в беспомощном состоянии при принудительной высадке из общественного транспорта и на создание условий уважительного отношения к пассажирам», - сообщила «Парламентская газета».

Помимо инвалидов, в России запрещено высаживать безбилетников в возрасте до 16 лет. Такой закон действует с 2021 года.

Водителю, проигнорировавшему его, грозит штраф до 5 000 руб., а кондукторам и контролерам - от 20 000 до 30 000 руб. А если из-за таких действий ребенок пострадает, это может обернуться уже уголовной ответственностью.