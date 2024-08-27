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Общество

На дороге у школы на ГПЗ появится разметка и «лежачий полицейский»

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Путь к новой школе в пензенском микрорайоне ГПЗ, на улице Измайлова, 76, должен быть безопасным и для детей, и для взрослых. Об этом шла речь на совещании в администрации города во вторник, 27 августа.

Для этого на дороге от улицы Антонова к школе-новостройке нанесут разметку и установят искусственную неровность, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Лежачий полицейский» будет заставлять водителей сбавлять скорость, что, в свою очередь, снизит риск травмирования учеников, их родителей и педагогов на проезжей части.

Открытие новой школы на 1 100 мест приурочено ко Дню знаний.

Ранее начальник управления образования города Юрий Каленов рассказал, что школа № 80 на ГПЗ решает важный вопрос разгрузки ближайших учебных заведений. Этому образовательному учреждению присвоено имя бывшего губернатора Пензенской области Василия Бочкарева.

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Источник — фото администрации Пензы
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