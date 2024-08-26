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Общество

В Кузнецке специалисты по отлову перейдут на собачий график

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В Кузнецке продолжается борьба с бродячими собаками, терроризирующими жителей разных микрорайонов.

Информация о текущей обстановке прозвучала на совещании в городской администрации, состоявшемся в понедельник, 26 августа.

Сейчас чаще всего специалисты по отлову бездомных псов получают жалобы с территорий у детского сада № 19 (ул. Калинина), ледового дворца «Арена» (ул. Октябрьская) и из Саратовского проезда. Если животных находят во время выездов, их отлавливают, но не каждому рейду суждено увенчаться успехом.

«Люди сами говорят: «У нас собаки не живут, они выходят на тропу войны часов в девять вечера», - пояснил на планерке один из специалистов, отвечающих за данную сферу деятельности.

«Перейдите тоже на ночной график. Днем пусть отдыхают люди, вечером работают. Как-то с этим надо справляться», - завершил тему глава города Сергей Златогорский.

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