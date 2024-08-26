Кузнечане могут прислать вопросы для прямого эфира главы города

26.08.2024 | 11:48

В среду, 28 августа, глава Кузнецка Сергей Златогорский проведет прямой эфир, в рамках которого ответит на вопросы горожан. Обращения принимаются уже сейчас.

«Сделать это можно под соответствующими постами в аккаунтах официальных групп администрации города Кузнецка в соцсетях: «ВКонтакте» и «Одноклассники», - уточнили в пресс-службе администрации Кузнецка.

Кроме того, вопросы примут по электронной почте adm-news@mail.ru и по телефону 8(84157) 3-31-43.

Прямой эфир начнется в 15:00 на личной странице Сергея Златогорского во «ВКонтакте».

Аналогичное мероприятие проводилось главой города в феврале этого года. Тогда чиновник отреагировал на жалобы и ответил на самые наболевшие вопросы кузнечан.