Пензенцы начали сдавать охотничьи ружья для борьбы с дронами на СВО

21.08.2024 | 11:12

Бойцы в зоне СВО будут отстреливать дроны ружьями пензенских охотников. Горожане начали их добровольно сдавать.

Для борьбы с беспилотными аппаратами военные используют гладкоствольные ружья 12-го калибра. Пензенцы уже пожертвовали 9 штук с боеприпасами.

По закону гражданин имеет право дарить оружие государственным военизированным организациям, если оно находится в собственности.

Перед этим о своем решении нужно уведомить Росгвардию. Ее сотрудники помогают жителям региона передавать оружие Минобороны.

«По имеющимся вопросам оформления необходимых документов и передачи оружия его владельцы могут обратиться по месту жительства в территориальное подразделение Росгвардии», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.