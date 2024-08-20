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Общество

Названы продукты, которые нельзя разогревать в СВЧ-печи

Печать

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Продукты с высоким содержанием воды опасно разогревать в микроволновой печи. Об этом рассказал заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов.

«Из-за резкого повышения температуры увеличивается давление и объем внутри продукта, нарушается целостность оболочки и происходит взрыв», - пояснил он РИА Новости.

Также микроволновка противопоказана продуктам с плотной кожицей или оболочкой, если не проткнуть ее. К ним относятся сосиски, сардельки, помидоры, яблоки. Вареные яйца нужно очистить от скорлупы и разрезать на части. Сырые яйца в СВЧ-печь не кладут.

Дмитрий Куликов предупредил, что не следует часто разогревать мясо, чтобы не увеличивать риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Дело в том, что при нагреве мясных изделий в них образуются продукты окисления холестерина.

Эксперт добавил: ягоды при разогреве теряют витамин С, а в зерновых кашах, мюсли и гранолах образуются вредные вещества - свободные радикалы.

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