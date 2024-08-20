Губернатор проконтролировал ход ремонта на объектах в р. п. Земетчино

20.08.2024 | 09:49

В понедельник, 19 августа, губернатор Олег Мельниченко побывал в Земетчинском районе, где реализуется пилотный проект по стимулированию рождаемости. Он комплексный и включает в себя не только медицинскую составляющую, но и повышение уровня жизни семей: решение вопросов с жильем, комфортной городской средой, социальной инфраструктурой.

Губернатор осмотрел автостанцию, где силами собственника ведется ремонт. Выполнена внутренняя отделка помещений, оборудован санузел, заменены окна и двери, обновлена входная группа. Сейчас здесь занимаются фасадом, начинается установка пассажирских кресел. С 1 сентября земетчинская автостанция должна заработать в штатном режиме.

Затем Олег Мельниченко обсудил с районным руководством и министром строительства и дорожного хозяйства ремонт дорог.

В Земетчине завершили основные работы на улицах Белинского, Молодежной, Рабочей, Лермонтова, Чкалова, Кирова, Гоголя, Пушкина, Островского и продолжают их на улице Коммунальной и в Отормском проезде, улицах Светлой - Пионерской и Серегина.

«Заключены договоры на изготовление проектно-сметной документации на капремонт дороги на улице Калинина и строительство дороги от села Раево Земетчинского района до границы Пензенской области», - сообщили в региональном правительстве.

Также губернатор проконтролировал ход ремонтных работ в учебных заведениях. В Земетчинском лицее, где обучается более 600 детей, они стартовали в марте и должны завершиться к началу учебного года.

Строительная готовность объекта превышает 90%. Здесь отремонтировали фасад, полы и потолки, заменили электропроводку и пожарную сигнализацию, модернизировали системы отопления и канализации и др. В лицей закупили мебель и оборудование.

Продолжается капремонт общежития Земетчинского филиала Нижнеломовского многопрофильного техникума: к 19 августа выполнили более половины от запланированного объема работ.

«Нужно, чтобы все было сделано качественно. Студентам должны быть созданы достойные условия не только для учебы, но и в быту», - потребовал Олег Мельниченко.