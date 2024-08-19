В Пензенской области число ДТП с пострадавшими за год выросло на 10%

19.08.2024 | 09:04

Пензенская область вошла в перечень регионов РФ, где высоко число ДТП с пострадавшими. В рейтинге аварийности на дорогах Сурский край занял 76-е место из 85.

Список обнародовали эксперты ria.ru. Они опирались на данные за январь - июнь 2024-го.

В Пензенской области количество ДТП, в которых пострадали люди, на 100 тыс. транспорта составило 143,2. Это на 10% больше, чем за январь - июнь 2023-го.

Подсчитано, что число пострадавших (погибших, раненых) в автоавариях на 100 тыс. населения - 84,1.

В соседних с Пензенской областью регионах статистика лучше. Так, Мордовия разместилась на 18-й строчке рейтинга (77,4 ДТП на 100 тыс. автотранспорта), Ульяновская область - на 28-й (88,1), Саратовская - на 57-й (114,5).

Лидером рейтинга стала Чеченская Республика. Там на 100 тыс. автотранспорта приходится 11,1 ДТП с пострадавшими, за год число уменьшилось на 10%. 2-е место у Ямало-Ненецкого АО - 42,5 аварий на 100 тыс. машин.

84-е место у Калмыкии (219,4 ДТП на 100 тыс. транспорта), а последнее - у Тывы (265,1).