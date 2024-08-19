Педиатр в п. Монтажном будет принимать пациентов раз в две недели

19.08.2024 | 15:53

У юных жителей поселка Монтажного в Пензе появился педиатр - в поликлиническом отделении городской детской поликлиники № 4 на ул. Ушакова, 2.

Анастасия Валерьевна Трифонова приступила к работе в июле. Она окончила Саратовский государственный медицинский университет им. В. И. Разумовского и имеет опыт 3,5 года (трудилась в отделении на ул. Светлой, 1г).

Пока врач будет принимать 1 раз в 2 недели по средам с 9:00 до 12:00.

«Перед новым учебным годом маленькие пациенты смогут посетить педиатра 21 августа, затем 4 сентября и далее по графику», - уточнили в минздраве.

По словам главного врача Александра Еремина, ГБУЗ «Городская детская поликлиника» крайне заинтересовано в решении кадровой проблемы и ведет постоянную работу по привлечению в данное структурное подразделение участковых медицинских сестер для организации полноценной работы педиатра.

«На данный момент должность участковой медицинской сестры совмещают два медработника из детской поликлиники № 4», - пояснил он.