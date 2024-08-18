В магазинах ожидают подъема цен на цветы к 1 cентября

18.08.2024 | 10:55

Стоимость цветов в салонах и магазинах к Дню знаний может вырасти на 10%. По словам экспертов, букет обойдется дешевле, если приобретать его готовым, а не собирать по одному цветку.

Как объяснил в беседе с «Парламентской газетой» председатель Национальной ассоциации цветоводов Алексей Антипов, к празднику конкуренцию салонам составляют пенсионеры, которые продают букеты дешевле.

«Магазины всеми силами противостоят демпингу. Люди покупают то, что подешевле, поэтому в магазинах цены на букеты повысятся незначительно, процентов на десять», - отметил эксперт.

Как пишет издание, у продавцов уже есть заказы к 1 сентября. Цена букета - от 1,5 до 5 тысяч рублей.

Стоимость гербер-мини - от 164 руб. за штуку, крупные цветы - от 219 руб. Роза высотой 35-40 см обойдется в 108-131 руб., альстромерия - от 175 руб., гладиолус - от 339 руб. Такие цены привели флористы, пояснив, что они актуальны на данный момент.

Ранее сообщалось, что некоторые подарки учителям могут счесть взяткой. Под подозрение могут попасть презенты, стоимость которых превышает 3 000 рублей.