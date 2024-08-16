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Общество

В Пензе перевозчика с маршрута № 429 оштрафовали на 200 000 рублей

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Октябрьский районный суд Пензы оштрафовал предпринимательницу за грубое нарушение лицензионных условий. Дело было рассмотрено по заявлению территориального отдела Госавтодорнадзора по Пензенской области МТУ Ространснадзора по ПФО.

Нарушение выявили в мае, когда на проспекте Победы проверили автобус «Луидор-225019», принадлежащий предпринимательнице. Он следовал по маршруту № 429 Пенза (мемориал «Звезда») - с/х «Энгельс» (с. Васильевка).

Оказалось, что информация об автобусе не внесена в реестр транспортных средств.

«Данное нарушение влечет возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, так как автобус и другие транспортные средства - это источник повышенной опасности. Автобус, сведения о котором не включены в реестр, не может использоваться для перевозки пассажиров», - подчеркнули в суде.

Предпринимательницу оштрафовали на 200 тысяч рублей.

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