В Пензе на неделю отключат горячую воду на Окружной и Южной

16.08.2024 | 12:39

В понедельник, 19 августа, на ТЭЦ-2 в Пензе стартует ежегодный планово-профилактический ремонт оборудования.

В связи с этим микрорайоны Окружная и Южная Поляна в 8:00 отключат от горячего водоснабжения.

Ресурс вернется в квартиры горожан к 00:00 26 августа.

Отключение затронет дома на улицах Калинина, Ватутина, Краснова, Лобачевского, Металлистов, Красной, Богданова, Гоголя, Красная Горка, Тамбовской, Свердлова, Куйбышева, Баумана, Мебельной, Терновского, Набережной Реки Мойки, Чкалова, Крылова, Воронова, Кижеватова, Силикатной, Лермонтова, Советской, Володарского (дома № 56 и 58); в 1-м, 2-м и 3-м проездах Лобачевского и Малом Свердловском проезде, перечислили в ресурсоснабжающей организации.

С 5 по 11 августа в Пензе из-за профилактического ремонта на ТЭЦ-1 ограничивали горячее водоснабжение более чем на 50 улицах.