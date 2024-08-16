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Общество

Для школьников предложили ввести спортивную форму в цветах триколора

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Депутат Госдумы Сергей Колунов выступил с инициативой ввести в школах единую спортивную форму в цветах российского триколора. Свое предложение он намерен направить министру просвещения РФ Сергею Кравцову и министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву.

«Необходимо унифицировать спортивную форму для школьных уроков физкультуры. Здесь разумным представляется обязать школы выбирать форму из трех цветов - белого, синего, красного. Это цвета нашего флага», - рассказал депутат РИА Новости.

Также, по его мнению, на футболках или майках обязательно должен быть изображен герб России.

Колунов считает, что введение единой формы уравняет школьников и будет способствовать воспитанию патриотизма.

Кроме того, по его мнению, таким образом будет устранена «гонка моды», когда у одних школьников есть дорогая спортивная форма и обувь, а родители других не могут позволить себе купить ребенку такую же.

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Источник — фото pixabay.com
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