В Пензе выплаты получают почти 3 000 детей участников СВО

14.08.2024 | 18:01

В Пензе на учете в учреждениях социального обслуживания состоят 1 835 жен и 2 928 детей участников специальной военной операции.

Об этом в среду, 14 августа, на заседании комиссии гордумы рассказала и. о. начальника социального управления Елена Лохина.

В 2023 году ежемесячным пособием на оплату жилищно-коммунальных услуг воспользовались 1 623 супруги, 2 634 ребенка и 327 родителей участников СВО. Суть меры поддержки - гражданам компенсируют 50% расходов на ЖКУ от регионального стандарта потребления. Сумма выплат составила 46,3 млн руб.

Ежемесячно деньги на оплату проезда в городском и межмуниципальном транспорте (размер субсидии - 1 080 руб.) получали 1 630 жен и 1 820 детей бойцов. Общая сумма составила 32,5 млн руб.

С марта по декабрь 2023 года единовременную выплату перечислили 1 125 детям на сумму 56,25 млн руб. Им полагается 50 тыс. руб.

За январь-июнь 2024 года деньги на оплату ЖКУ получили 1 835 жен участников СВО, 2 028 детей и 385 родителей. Общая сумма составила 39,5 млн руб.

1 835 жен и 2 025 детей пользуются субсидиями на проезд. Им переведены 26,3 млн руб. Единовременное пособие получили 520 несовершеннолетних (26 млн руб.).