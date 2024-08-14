Сетевое издание|18+|Среда|14 авг 2024|23:18
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

В Пензе выплаты получают почти 3 000 детей участников СВО

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе на учете в учреждениях социального обслуживания состоят 1 835 жен и 2 928 детей участников специальной военной операции.

Об этом в среду, 14 августа, на заседании комиссии гордумы рассказала и. о. начальника социального управления Елена Лохина.

В 2023 году ежемесячным пособием на оплату жилищно-коммунальных услуг воспользовались 1 623 супруги, 2 634 ребенка и 327 родителей участников СВО. Суть меры поддержки - гражданам компенсируют 50% расходов на ЖКУ от регионального стандарта потребления. Сумма выплат составила 46,3 млн руб.

Ежемесячно деньги на оплату проезда в городском и межмуниципальном транспорте (размер субсидии - 1 080 руб.) получали 1 630 жен и 1 820 детей бойцов. Общая сумма составила 32,5 млн руб.

С марта по декабрь 2023 года единовременную выплату перечислили 1 125 детям на сумму 56,25 млн руб. Им полагается 50 тыс. руб.

За январь-июнь 2024 года деньги на оплату ЖКУ получили 1 835 жен участников СВО, 2 028 детей и 385 родителей. Общая сумма составила 39,5 млн руб.

1 835 жен и 2 025 детей пользуются субсидиями на проезд. Им переведены 26,3 млн руб. Единовременное пособие получили 520 несовершеннолетних (26 млн руб.).

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте