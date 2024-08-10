В Пензенской области спасли орлана-могильника

10.08.2024 | 17:42

В Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области позвонил житель села Мастиновка Бессоновского района. Он рассказал, что нашел хищную птицу, которая не могла самостоятельно передвигаться.

«Сотрудники охотуправления незамедлительно выехали на место и обнаружили орлана-могильника, занесенного в Красную книгу России», - рассказали в пресс-службе минлесхоза.

Помощь в реабилитации редкой птицы оказал Пензенский зоопарк.

Могильник - крупный орел, размером немного меньше беркута. Орел-могильник предпочитает держаться по краям крупных массивов и на островных участках смешанных лесов. Рядом обязательно должны быть открытые пространства с обильной кормовой базой - поселениями сусликов или сурков, колониями грачей и т. п.

В европейской части России его численность составляет от 1 000 до 1 300 гнездящихся пар.

Согласно Красной книге Пензенской области, в регионе этот перелетно-гнездящийся вид находится под угрозой исчезновения. По экспертной оценке, в регионе насчитывается 4-5 гнездящихся пар.