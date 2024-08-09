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Общество

В Пензенскую область пришли вакцины от гриппа для взрослых и детей

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В Пензенскую область в преддверии нового эпидсезона поступила первая в 2024 году партия вакцины против гриппа - 40 570 доз «Флю-М» и 63 110 доз «Совигриппа» для взрослых, а также 73 750 доз «Ультрикс квадри» для детей.

«Состав вакцин выбран на основе прогноза Всемирной организации здравоохранения по ожидаемым в этом году штаммам сезонного гриппа: A/Victoria (H1N1); A/Darwin (H3N2); B/Austria (линия B/Victoria); A/Wisconsin (H1N1); A/Darwin (H3N2); B/Phuket (линия B/Yamagata)», - перечислили в пресс-службе регионального минздрава.

Перед ведомством стоит задача привить не менее 60% жителей области, в том числе не менее 75% от численности лиц из групп риска. Это 70 730 человек.

«В первую очередь начнем вакцинировать лиц из групп риска и детей дошкольного возраста. Работающее население, не относящееся к группе риска, должно быть привито за счет средств работодателей», - заявила замминистра здравоохранения Марина Воробьева.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области на закупку дополнительного количества вакцин против гриппа в 2024 году выделили 27 млн 8 тысяч 400 рублей. Деньги на профилактику инфекционных заболеваний минздрав получил за счет перераспределения бюджетных средств.

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Источник — фото областного минздрава
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