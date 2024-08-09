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Общество

Почти 100 детей отправились на бесплатный отдых за пределы Пензы

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Еще 97 юных пензенцев бесплатно отправились в оздоровительные лагеря. Это ребята из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Пребывание их за городом на протяжении 21 дня оплачено из бюджета.

Отъезд состоялся в четверг, 8 августа. 52 человека отдохнут в «Солнечной долине» (Городищенский район), 45 - в «Ниве» (Пензенский район).

«Сотрудники учреждений социального обслуживания встречали ребят, проверяли наличие всех необходимых документов, помогали рассаживаться по автобусам», - рассказали в пресс-службе администрации Пензы.

В первую смену в лагерях бесплатно отдыхали 125 ребят из малообеспеченных семей: 100 в «Солнечной долине» и 25 в «Сосновом бору».

Во вторую смену за счет бюджета отдохнули 183 ребенка: «Заря» приняла 165 ребят, «Солнечная долина» - 18.

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Источник — фото администрации г. Пензы
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