Перинатальный центр в Заречном посетила Вероника Скворцова

08.08.2024 | 19:39

В четверг, 8 августа, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев осмотрели перинатальный центр Заречного. Он является структурным подразделением медико-санитарной части № 59 ФМБА.

Перинатальный центр оказывает все виды специализированной медицинской помощи в области акушерства, гинекологии и неонатологии, сообщили в областном правительстве.

Женская консультация (амбулаторное подразделение центра) рассчитано на 140 посещений в смену, сюда обращаются беременные, родильницы, женщины в послеродовом периоде и пациентки гинекологического профиля.

Гинекологическое отделение развернуто на 18 коек (13 - круглосуточного и 5 - дневного стационара), акушерское - на 20 (5 коек патологии беременности, 15 - для беременных и рожениц).

Гости побеседовали с сотрудниками и пациентками учреждения. «Пусть у всех будет счастье материнское, настоящее счастье женское», - пожелала последним Вероника Скворцова.

Она отметила, что в медсанчасти особое внимание уделяется кадровому составу. Сейчас участковая служба взрослой и детской поликлиники укомплектованы на 100%. Нет дефицита и специалистов узкой направленности.

«Мы провели встречу с медицинским активом и подробно обсудили программу действий на 2024-2025 годы. В этом году нам предстоит создать комплексный Центр здоровья работающих, в который войдет и специальный Центр благополучия семьи. Он будет включать не только медицинские, но и психологические аспекты репродуктивного здоровья», - рассказала Вероника Скворцова.

Она обратила внимание, что за последние три года показатели здоровья в Заречном существенно улучшились.