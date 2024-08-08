Названы адреса плановых отключений электричества 9 августа

08.08.2024 | 16:57

В пятницу, 9 августа, в Пензе в связи с проведением ремонтных работ будет прекращена подача электроэнергии с 8:50 до 15:00 по следующим адресам:

- ул. Донецкая, 1-30, 34, 36;

- ул. Ивановская, 1, 3, 4, 6-12, 14-32 (четные), 54;

- ул. Красноярская, 1-70, 72-86 (четные);

- ул. Новый Порядок, 1-7;

- ул. Романовка, 1, 3, 3а, 5, 5а, 5в, 23-45 (нечетные);

- ул. Ростовская, 78/34, 78а, 80-94 (четные), 97-119 (нечетные), 107а;

- ул. Уфимская, 3, 5-26, 28, 30, 32;

- Уфимский пр-д, 1, 3-10;

- ул. Челябинская, 16а, 18, 20-25, 27.

Обесточены будут еще и ООО «Эле-газ» (ул. Донецкая, 34) и торговый павильон на ул. Красноярской, 46.

Также планируется отключение электричества с 9:00 до 16:00 в областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко (ул. Лермонтова, 28).

Кроме того, с 9:00 до 16:00 не будет электричества в административном здании на ул. Антонова, 1а; кадетской школе № 70 (ул. Антонова, 1к), Пензенском государственном технологическом университете (ул. Антонова 6) и жилых домах на Антонова, 2, и Баталина, 29.

Как пояснили в ЗАО «Пензенская горэлектросеть», отключение запланировано в связи с проведением ремонтных работ.