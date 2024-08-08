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Общество

На дорожки в парке им. Белинского готовятся укладывать плитку

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В администрации Пензы рассказали и показали, на каком этапе находится капремонт парка им. Белинского на четверг, 8 августа.

На дорожки в парке им. Белинского готовятся укладывать плитку

На второй этап капитального ремонта выделили более 85 млн рублей. В рамках первого в парке в прошлом году привели в порядок территорию около входной группы со стороны улицы Карла Маркса.

Второй этап предполагает обновление всей оставшейся территории, но разделен на очереди. Первая - участок от планетария в сторону танцплощадки, его и обустроят в этом году.

На территории танцплощадки выявили почти все подземные инженерные сети и внесли соответствующие правки в проектную документацию. «Либо демонтируем коммуникации и переносим в другое место, либо корректируем работы на определенном участке», - рассказал о планах начальник Управления капитального строительства Пензы Вадим Астафьев.

На дорожки в парке им. Белинского готовятся укладывать плитку

Прокладывание сетей электро- и водоснабжения, ливневой канализации, поливочного водопровода и уличного освещения завершено. Подрядчик делает основание под ограждение, сообщили в мэрии.

На дорожки в парке им. Белинского готовятся укладывать плитку

«Стиль металлоконструкций - такой же, что и на входе в парк со стороны улицы Карла Маркса. Они уже изготовлены, планируем на следующей неделе доставить на объект», - добавил Вадим Астафьев.

На дорожки в парке им. Белинского готовятся укладывать плитку

Параллельно идут работы на отрезке в сторону планетария. Основание под пешеходные дорожки готово, скоро начнут укладывать плитку.

На дорожки в парке им. Белинского готовятся укладывать плитку

По проекту, в парке также установят малые архитектурные формы, высадят цветники, обустроят зону отдыха.

Все работы должны закончить до 30 августа.

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Источник — фото администрации Пензы
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