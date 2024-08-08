Детскую площадку на ул. Суворова проверили после жалоб родителей

08.08.2024 | 09:23

В Пензе сотрудники прокуратуры проверили детскую игровую площадку рядом с домом № 184 на улице Суворова. На плохое состояние конструкций пожаловались местные жители.

Как показала проверка, были нарушены требования госстандартов к оборудованию площадок. Некоторые элементы оказались сломаны, неустойчивы.

Руководителю управляющей организации внесли представление, которое находится на рассмотрении, сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Надзорное ведомство контролирует устранение дефектов.

В Пензенской области за первое полугодие 2024-го прокуратура выявила более 170 нарушений на детских игровых площадках. Для их устранения внесено 120 представлений, предъявлено в суды 10 исков, возбуждено 8 дел об административных правонарушениях. К дисциплинарной ответственности привлечены 80 лиц.