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Общество

Детскую площадку на ул. Суворова проверили после жалоб родителей

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В Пензе сотрудники прокуратуры проверили детскую игровую площадку рядом с домом № 184 на улице Суворова. На плохое состояние конструкций пожаловались местные жители.

Как показала проверка, были нарушены требования госстандартов к оборудованию площадок. Некоторые элементы оказались сломаны, неустойчивы.

Детскую площадку на ул. Суворова проверили после жалоб родителей

Руководителю управляющей организации внесли представление, которое находится на рассмотрении, сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Детскую площадку на ул. Суворова проверили после жалоб родителей

Надзорное ведомство контролирует устранение дефектов.

В Пензенской области за первое полугодие 2024-го прокуратура выявила более 170 нарушений на детских игровых площадках. Для их устранения внесено 120 представлений, предъявлено в суды 10 исков, возбуждено 8 дел об административных правонарушениях. К дисциплинарной ответственности привлечены 80 лиц.

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Источник — фото областной прокуратуры
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