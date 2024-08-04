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Общество

В список пензенских водоемов, где лучше не купаться, добавили еще один

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Специалисты регионального управления Роспотребнадзора провели очередное исследование качества воды и почвы на пензенских пляжах и обновили список мест, где купание не рекомендуется.

Пока лучше отказаться от водных процедур в реке Вяде в районе Светлой Поляны.

«По состоянию на 11 июля вода не соответствует требованиям по санитарно-гигиеническим показателям (общее железо составляет 0,44 мг/дм3 при величине допустимого уровня не более 0,3 мг/дм3) и по бактериологическим показателям (ОКБ - 730 при норме до 500 КОЕ/100 мл)», - сообщили в управлении.

Ранее специалисты уже публиковали список мест, где не рекомендуется купаться. В нем оказались Русеевский и Лазурный пляжи в Пензенском районе (превышено содержание железа и энтерококков), «Красный куст» на Барковке (та же проблема), пляж в районе ГПЗ-24 на Антонова (вода не соответствует бактериологическим показателям).

В региональном управлении Роспотребнадзора отметили, что исследовали 158 проб, взятых из пензенских водоемов, на жизнеспособные яйца гельминтов, 28 проб почвы с территорий пляжей на микробиологические показатели, 74 пробы на паразитологические показатели, 18 на санитарно-химические показатели. Все они соответствовали нормам.

Также в водоемах региона не нашли холерный вибрион.

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