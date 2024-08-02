В Пензе в День ВДВ осушили главный городской фонтан

02.08.2024 | 12:06

2 августа, в День ВДВ, в Пензе традиционно проводятся профилактические мероприятия на главном городском фонтане. 2024 год не стал исключением.

Фонтан к 2 августа осушали и в 2023-м, и в 2022-м.

Пензенцы по-разному относятся к этой ситуации. Одним жаль, что «кто-то решил перестраховаться, а страдают обычные люди, туристы», другие не понимают смысла инициативы: «Жалко им что ли? Покупались бы ребята, ничего страшного».

В другие дни в Пензе никто не препятствует «фонтанным купальщикам», несмотря на принятое решение проводить там межведомственные рейды. Информационные таблички с запретом все лето не останавливали желающих охладиться в жару под струями. Водные процедуры практиковали не только дети, но и взрослые пензенцы.

Горожане не боятся травмироваться о подсветку, струйные насадки, элементы коммуникаций или получить электротравму.