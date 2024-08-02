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Общество

В Нижнем Ломове главврач заплатит за игнорирование прокурора

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Главного врача Нижнеломовской центральной районной больницы оштрафовали за игнорирование требований прокурора.

В феврале этого года во время проверки Вадинской участковой больницы, которая является филиалом вышеназванного учреждения, выявили нарушения. Они были связаны с организацией медосмотров детей и обеспечением их лекарствами.

Надзорный орган отправил главврачу заказное письмо с представлением об устранении недочетов, тот получил его 1 марта, но никаких мер не принял.

Тогда в отношении руководителя больницы возбудили дело об административном правонарушении по статье 17.7 КоАП РФ (умышленное невыполнение требований прокурора). Нижнеломовский суд, рассмотрев материалы, оштрафовал главврача на 2 000 рублей.

«В настоящее время указанные в представлении нарушения устранены», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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