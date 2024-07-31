В Спасске мужчина «набедокурил» на рабочем месте и попал под суд

31.07.2024 | 20:16

В Спасске подсобный рабочий разбил дорогую технику. Причину поступка он так и не озвучил.

Как установили следствие и суд, 12 января этого года мужчина в состоянии опьянения был на своем рабочем месте в подразделении ООО «СтройАгроГрупп». Он взял камень и ударил им в стекло спецмашины марки Manitou.

Причиненный предприятию ущерб составил 62 000 рублей: была подсчитана стоимость самого разбитого стекла, его доставка и установка.

Удержать сумму из зарплаты рабочего не получилось бы, так как причиненный ущерб превышал его месячный заработок. Поэтому для взыскания денег с дебошира организация обратилась в суд.

«В судебном заседании представитель истца пояснила, что она в составе комиссии выезжала по месту жительства гражданина для получения от него письменных объяснений по факту причинения вреда, однако он пояснил, что ничего не помнит», - сообщили в пресс-службе Спасского районного суда.

Так как действия мужчины никак не были связаны с исполнением им трудовых обязанностей, то суд решил, что он должен нести полную материальную ответственность за поступок. Иск предприятия удовлетворили.