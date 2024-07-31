Прокуроры нашли нарушения в парках Пензы, Кузнецка и Заречного

31.07.2024 | 17:32

В Пензенской области прокуратура проверила аттракционы, веревочные парки и батуты и выявила многочисленные нарушения требований безопасности.

В Кузнецке в Нескучном саду на ряде аттракционов не был исключен доступ посетителей к электропроводке, системе крепления и швартовочным элементам. Также отсутствовали предусмотренные документами ограждения, имелись риски, связанные с использованием контура безопасности для сидящих пассажиров, и не соблюдались требования к экипировке персонала, перечислила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

После вмешательства городского прокурора трех должностных лиц привлекли к административной ответственности, проблемы с безопасностью устранили.

Аналогичные нарушения выявили в пензенских Детском парке, парке им. Белинского и парке Заречного. Собственникам аттракционов внесли представления.

Прокурор Пензенского района нашел нарушения в парке Засечного. Предприниматель уже устранил их. На 4 аттракционах отсутствовали средства для измерения массы тела посетителей, аптечки, схемы загрузки пассажирами и таблички со сведениями о проверках.

Кроме того, на владельца техники в должности оператора аттракционного оборудования работал 16-летний подросток, с которым даже не был заключен трудовой договор.

«В отношении владельца аттракционов прокурор района возбудил дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора), ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение продавцом услуги требований технических регламентов). По одному из них виновник оштрафован на 6 тыс. рублей, второе находится на рассмотрении», - сообщила Светлана Артамонова.